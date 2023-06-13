Совладельцев Merlion признали истцами по делу экс-гендиректора компании о ложном доносе

Сумма иска составила 20 млн рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Совладельцы компании Merlion признаны гражданскими истцами по делу экс-гендиректора компании Вячеслава Симоненко, который обвиняется в заведомо ложном доносе и даче ложных показаний. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевших Георгий Поспелов.

"В феврале 2023 года Олегом Карчевым, Владиславом Мангутовым, Алексеем Абрамовым и Борисом Левиным заявлен гражданский иск в уголовном деле в связи с причинением им материального ущерба и морального вреда преступными действиями обвиняемых и, в значительной степени, непосредственно действиями Вячеслава Симоненко. Размер причиненного морального вреда они оценили в 20 млн рублей (по 5 млн рублей каждому). Денежные средства, взысканные в счет компенсации морального вреда, они направят на благотворительность. Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и Борис Левин признаны гражданскими истцами", - сказал адвокат.

В настоящее время Симоненко находится под стражей, Басманный районный суд Москвы продлил его срок содержания в СИЗО до 12 августа. Ранее он проходил потерпевшим по уголовному делу совладельцев Merlion. Бывший вице-президент "Евросети" Борис Левин и его предполагаемые сообщники - совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов - обвинялись в поджоге дома в Красногорске и покушении на убийство Симоненко. Защита обвиняемых настаивала, что они стали жертвой оговора со стороны Симоненко. Изначально все четверо были арестованы судом, однако позже их отправили под домашний арест, а еще через некоторое время освободили от какой бы то ни было меры пресечения. Их уголовное дело было прекращено, а сами они стали потерпевшими.

Басманный суд Москвы также заочно арестовал столичного следователя Алексея Неснова по обвинению в коррупции. Среди дел, которые были у него в производстве, было и дело Левина, Карчева, Мангутова и Абрамова.