Суд проверит "Идеальных незнакомцев" на демонстрацию нетрадиционных отношений

В пресс-службе видеосервиса отметили, что Start своевременно привел свою деятельность к нормам действующего закона

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Суд в Москве должен проверить наличие демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений и корректность указанного возрастного ценза в иностранном фильме "Идеальные незнакомцы" в онлайн-кинотеатре Start. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе видеосервиса, отметив, что Start своевременно привел свою деятельность к нормам действующего закона.

Ранее в Черемушкинском суде Москвы ТАСС сообщили, что 29 июня рассмотрят протокол в отношении Start по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения).

"В случае, если в картине действительно найдут контент, который будет интерпретироваться, как ЛГБТ-демонстрация, самая вероятная мера наказания - штраф. <…> Онлайн-кинотеатр Start своевременно приводил свою деятельность к нормам действующего закона, например, ввел пин-коды на устройствах, ограничивающих доступ несовершеннолетних к контенту "18+", как того требует закон", - отметили в пресс-службе Start.

Там также уточнили, что онлайн-кинотеатр сейчас работает в обычном режиме. "Никаких новых вводных в отношении составленного протокола о возможной ЛГБТ-демонстрации, кроме назначения даты и времени суда, нам не поступало", - добавили в Start.