13 июня, 13:58
Военная операция на Украине

В Запорожской области арестовали еще двух покушавшихся на замначальника областного ГУВД

© СУ СК России по Запорожской области

Им предъявили обвинение

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Организатор и соучастник покушения на жизнь замначальника областного ГУВД арестованы в Запорожской области. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по этому региону.

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"Установлена причастность к совершенному преступлению еще двоих местных жителей 1975 и 2003 годов рождения, - говорится в сообщении в Telegram-канале. - Они задержаны, им предъявлено обвинение". Ранее был установлен и задержан еще один житель Мелитополя 1991 года рождения, причастный к этому преступлению.

Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно действующему уголовному законодательству, за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, утром 2 мая 2023 года у ворот жилого дома по улице Пирогова города Мелитополя обвиняемые заложили самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда заместитель начальника ГУВД России по Запорожской области открыл ворота, направляясь на работу. В результате он получил телесные повреждения и был госпитализирован. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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