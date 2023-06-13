13 июня, 14:04,
обновлено 13 июня, 14:25

Путин сообщил, что Минздрав и ФМБА подключились к помощи в зоне затопления Каховской ГЭС

Президент России также назвал серьезной проблемой затопление скотомогильников и кладбищ после разрушения станции

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Делается все возможное для оказания помощи людям в зоне затопления Каховской ГЭС, подключились Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с военкорами.

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"Там очень активно сейчас работает МЧС, и военные работают активно, местные органы власти", - сообщил Путин, отметив, что говорил с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо, который был поражен слаженностью работы российских служб. "Все что нужно делать - делается. <…> Минздрав подключился и ФМБА, потому что мы должны сейчас самым серьезным образом подойти к вопросу экологической и санитарной безопасности", - подчеркнул Путин.

Президент России также отметил, что затопление скотомогильников и кладбищ после разрушения Каховской ГЭС - серьезная, но решаемая проблема, будут подключаться войска радиационной, химической и биологической защиты.

"Мы должны сейчас самым серьезным образом подойти к вопросу экологической безопасности и санитарной безопасности, потому что там под водой оказались скотомогильники, кладбища оказались под водой. Это серьезная проблема, но она решаемая", - заявил президент. Путин добавил, что "нужно будет подключить <...> войска химической защиты". Он отметил, что соответствующая команда Минобороны России дана.

  

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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