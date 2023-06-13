13 июня, 14:11,
обновлено 13 июня, 15:20
Военная операция на Украине

Путин заявил, что Россия может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" на Украине

© ТАСС/ Ruptly

Еще одним способом решения проблемы с обстрелами российских регионов президент РФ назвал повышение эффективности контрбатарейной борьбы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин.

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"Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", - сказал глава государства на встрече с военными корреспондентами.

"Это отдельный вопрос, я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе, надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться", - добавил президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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