В Коми бывшего главврача ЦРБ приговорили к условному сроку за крупное мошенничество

Свою вину он не признал

СЫКТЫВКАР, 13 июня. /ТАСС/. Бывший главврач Печорской ЦРБ в Республике Коми Сергей Хорев приговорен судом к трем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тыс. рублей за мошенничество со стимулирующими выплатами в период пандемии коронавируса. Ущерб бюджету от его действий составил более 1,2 млн рублей, сообщила пресс-служба Верховного суда региона.

"Приговором Печорского городского суда Сергей Хорев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, со штрафом в размере 300 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в медицинских организациях, сроком на два года. Назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, установлен испытательный срок - три года", - говорится в сообщении.

Как установил суд, Хорев, используя свое служебное положение главного врача больницы, издал приказы от своего имени о совместительстве в ковидном отделении без согласования с министерством здравоохранения, при этом должностные обязанности по лечению ковидных больных не исполнял. Кроме того, давал указания подчиненным ему лицам, ответственным за составление графиков учета рабочего времени и табелей, проставлять ему отработанными смены в количестве 3, 6 часов ежедневно. В результате с 7 августа 2020 года по август 2021-го Хорев незаконно получил средства в качестве зарплаты по должности врача акушера-гинеколога более 173 тыс. рублей, не выполняя трудовых обязанностей, а также незаконно получил более 984 тыс. рублей стимулирующих выплат.

На должность главврача Хорев был назначен в начале августа 2020 года. Свою вину он не признал.