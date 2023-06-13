СК возбудил уголовное дело после отравления детей в лагере под Тверью

По данным пресс-службы, следователь осмотрел помещения лагеря, в рамках следствия были отобраны пробы воды и пищи, назначены экспертизы, допрошены должностные лица и истребована документация

ТВЕРЬ, 13 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как у детей и вожатого в оздоровительном лагере "Ромашка" в Калининском районе Тверской области выявили признаки острой кишечной инфекции. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Калининским межрайонным следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следователь осмотрел помещения лагеря, в рамках следствия были отобраны пробы воды и пищи, назначены экспертизы, допрошены должностные лица и истребована документация.

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщали, что всего признаки острой кишечной инфекции выявлены у 11 детей и вожатого. В связи с этим региональное управления Роспотребнадзора выдало предписание о приостановке работы лагеря, с 12 июня первая смена была расформирована.

Губернатор Игорь Руденя поручил провести комплексную проверку лагеря "Ромашка", а также дополнительно проверить качество продукции, поставляемой во все оздоровительные детские лагеря региона.