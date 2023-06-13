В Северной Осетии спасатели эвакуировали 15 человек с места аварии

Одна из пассажирок погибла

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Спасатели Северной Осетии во вторник эвакуировали 15 пассажиров маршрутки, которую смыло в кювет во время ливня. Один из пассажиров погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Пожарные и спасатели эвакуировали 15 пассажиров, двое из которых дети, и водителя маршрутки, попавшей в водяной плен на трассе между селами Батако и Зильги", - говорится в сообщении.

Во время сильного дождя микроавтобус, двигавшийся по маршруту Владикавказ - Моздок, смыло в кювет и перевернуло. Пассажирам удалось выбраться из транспортного средства. Но добраться до дорожного полотна не было возможности, так как преградой стал сильный поток воды, вызванный обильным ливнем.

Одна из пассажирок маршрутки погибла во время аварии. Для извлечения погибшей из-под транспортного средства на место направлена тяжелая техника МЧС России.

В Telegram-канале республиканской прокуратуры сообщается, что ведомство проводит проверку по факту случившегося. "Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об организации пассажирских перевозок в связи с дорожно-транспортным происшествием на автодороге Владикавказ - Моздок, произошедшего с участием пассажирского микроавтобуса. На место происшествия выезжал прокурор Правобережного района Тамерлан Гусов", - говорится в сообщении.

В республике в настоящее время действует штормовое предупреждение. По данным МЧС, с 14 по 16 июня местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду.