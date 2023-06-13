Суд арестовал обвиняемого в диверсии на железной дороге в Челябинске

Срок меры пресечения - два месяца

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца обвиняемого по делу о диверсии на железной дороге. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"13 июня 2023 года Центральным районным судом г. Челябинска в закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство старшего следователя по ОВД СО УФСБ России по Челябинской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 28 летнего уроженца г. Челябинска, гражданина Российской Федерации. <…> По итогам судебного заседания суд вынес постановление об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 12 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

В следственном отделе УФСБ России по Челябинской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия), добавили в пресс-службе.

Отмечается, что постановление в законную силу не вступило.

Ранее в Telegram-канале SHOT во вторник сообщили о том, что в ночь на 12 июня неизвестный поджог два релейных шкафа на 35-м км перегона Чурилово - пост Восточный в Ленинском районе Челябинска. Диверсанта задержали через несколько часов, им оказался ранее не судимый местный житель. Он признался в совершении преступления.