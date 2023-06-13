Два человека задержаны при попытке перехода границы между РФ и Финляндией

Задержанные подали заявку на получение в республике политического убежища, их гражданство не называют

СТОКГОЛЬМ, 13 июня. /ТАСС/. Погранохрана Финляндии задержала двух человек, которые пытались незаконно пересечь границу между РФ и Суоми. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном во вторник.

Отмечается, что факт перехода границы был зафиксирован в районе волости Раутъярви в Южной Карелии. Начато расследование инцидента по статье "нарушение государственной границы".

Гражданство задержанных лиц не называется, однако уточняется, что они подали заявку на получение в республике политического убежища.