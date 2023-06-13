CNN: Трамп явится в суд в сопровождении двух адвокатов

Представлять интересы бывшего президента США будут юристы Тодд Бланш и Крис Кайс

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп прибудет во вторник в суд в сопровождении двух адвокатов. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, представлять интересы бывшего американского лидера во время предъявления ему обвинений в суде в Майами (штат Флорида) будут юристы Тодд Бланш и Крис Кайс. Бланш также входит в команду защиты Трампа по делу о махинациях с финансовой отчетностью компании Trump Organization. Кайс начал работу с Трампом после проведения обыска в его поместье Мар-а-Лаго.

Ранее газета "Вашингтон пост" сообщила со ссылкой на источники, что Трамп безуспешно обращался за помощью к известным адвокатам накануне суда. По ее данным, несколько известных адвокатов из Флориды отказались взять экс-президента США в качестве своего клиента.

Как следует из обвинительного заключения, размещенного 9 июня в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно".

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго. Бывший президент, собирающийся вновь бороться за высший государственный пост на предстоящих в следующем году выборах, также характеризует выдвижение против него обвинений как политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом.

Нарушения порядка хранения секретных документов допускал и нынешний президент США. В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США. По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 года по 2019 год, то есть до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее секретные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).