13 июня, 17:43

В КБР восстановили поврежденное непогодой энергоснабжение в шести населенных пунктах

На месте работали 15 сотрудников "Россети - Северный Кавказ"

НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) восстановили поврежденное непогодой энергоснабжение в шести населенных пунктах Терского района, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 19:20 мск 13 июня, работы по восстановлению электроснабжения в шести населенных пунктах Терского района полностью завершены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работали 15 сотрудников "Россети - Северный Кавказ". Прогноз погоды на ближайшие три дня для КБР остается неблагоприятным, в республике ожидаются ливневые дожди с градом и шквалистым усилением ветра. 

Теги:
РоссияКабардино-Балкария
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