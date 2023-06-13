В Чечне сильный ветер сорвал кровли с домов и оборвал линии электропередачи

Аварийные и спасательные службы переведены на усиленный режим работы

ГРОЗНЫЙ, 13 июня. /ТАСС/. Шквалистый ветер с ливнями в Чечне сорвал кровли с многоэтажных домов и повредил линии электропередачи. Аварийные и спасательные службы переведены на усиленный режим работы, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Чеченскую Республику накрыли сильные ливни и шквалистый ветер. Все спасательные и аварийные службы переведены в усиленный режим. Серьезных чрезвычайных ситуаций или аварий с угрозой жизни для населения на данный момент не зарегистрировано. Есть случаи срыва кровли с многоэтажных домов и обрыва линий электропередачи", - написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, коммунальным и аварийным службам дано указание ликвидировать последствия в кратчайший срок.

"Стихия уже отступает. Однако все равно попрошу жителей республики не выходить без надобности на улицу, соблюдать меры безопасности и мониторить сводки метеорологов", - добавил глава Чечни.