В центре Москвы пьяный мужчина повредил несколько машин и угнал одну из них

Сотрудники Госавтоинпекции задержали нарушителя

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения повредил несколько машин на парковке в центре Москвы, а потом угнал одну из них. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"12 июня в дежурную часть ОМВД России по Басманному району поступило сообщение о молодом человеке, повредившем несколько автомашин. Впоследствии неизвестный, воспользовавшись находившимися в автомашине ключами, совершил угон транспортного средства", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинпекции по горячим следам задержали нарушителя на угнанном автомобиле. "Ранее гражданин был лишен права управления автотранспортом. Сотрудниками полиции задержанный направлен на медицинское освидетельствование. По результатам освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение", - добавили в главке.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее во вторник в соцсетях появилось видео, на котором видно, как полуголый мужчина бьет припаркованные машины палкой, ломает зеркало. Кроме того, он прыгал по крыше одного из автомобилей.