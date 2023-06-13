Водоснабжение около 27 тыс. жителей Новороссийска ограничили из-за аварии на водоводе

Подвоз питьевой воды будет осуществляться автоцистернами по заявкам жителей

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Порядка 27 тыс. жителей Новороссийска попали в зону ограничения водоснабжения из-за произошедшей вечером аварии на магистральном водоводе, сообщила пресс-служба администрации города.

"От МУП "Водоканал города Новороссийска" поступила информация, что в 18:00 мск обнаружено повреждение на магистральном водоводе 1-й очереди ТГВ д=600 мм по ул. Сакко и Ванцетти, 7. На время производства работ выполнено технологическое снижение подачи воды от ТГВ до 2000 куб. м/ ч, которое коснется порядка 27 тыс. жителей" - говорится в сообщении.

Уточняется, что подвоз питьевой воды будет осуществляться автоцистернами по заявкам жителей. Для ликвидации повреждения задействованы три единицы техники, три бригады из 15 специалистов.

Как сообщил в своем телеграм-канале побывавший на месте аварии исполняющий обязанности главы Новороссийска Павел Сычев, специалисты прогнозируют, что завершить аварийные работы смогут утром. Работы будут вестись всю ночь.