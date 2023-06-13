Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Вологодской области

В салоне микроавтобуса находились 16 пассажиров

ТАСС, 13 июня. Женщина - водитель Chevrolet Aveo и два ее пассажира - мальчики трех лет - получили травмы при столкновении с микроавтобусом Volkswagen Crafter. Авария произошла во вторник днем на 41-м километре автодороги Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово в Сокольском районе Вологодской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"По предварительной версии, жительница Архангельской области 1994 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, при выполнении обгона автомобиля Volkswagen Crafter не справилась с управлением и совершила боковое столкновение с ним. После легковая машина съехала в кювет. В результате пострадала женщина-водитель и два ее пассажира - мальчики трех лет", - говорится в сообщении.

По данным УМВД, пострадавших доставили в медучреждение. В салоне микроавтобуса находились 16 пассажиров, никто из них не пострадал.