В Армавире перекрыли два тоннеля из-за подтопления после ливня

Речь идет о сооружениях по улицам Кирова и Новороссийской

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Тоннели по улицам Кирова и Новороссийской в Армавире оказались подтоплены в результате ливня. Они перекрыты, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

"Сегодня в Армавире с 19:00 до 20:00 выпало более 30 мм осадков, это почти что полумесячная норма. В связи с непогодой в городе оказались подтоплены тоннели по улице Кирова и улице Новороссийской, сейчас они перекрыты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийные службы занимаются ликвидацией последствий непогоды. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути объезда.

О подтоплениях в Лабинском районе

Вечером 13 июня произошел подъем уровней воды в реках в станицах Владимирской, Чернореченской и Упорной, хуторе Сладком Краснодарского края, сообщил в своем Telegram-канале глава Лабинского района Владимир Забураев. В станице Упорной река Окард на 24 см превысила отметку неблагоприятного явления, на въезде в населенный пункт вода переливается через дорогу, проезда нет. Река Щучка подтопила дорогу в районе лагеря "Мечта", лагерь и рядом стоящие жилые дома не подтоплены.

В станице Чернореченской подтоплены придомовые территории по улицам Ленина, Партизанской и Советской. В хуторе Первая Синюха молния ударила в подстанцию, часть улицы Мира временно осталась без света. "В настоящий момент электричество восстановлено", - отметил Забураев, добавив, что власти продолжают мониторить ситуацию, к реагированию готовы порядка 15 единиц техники и 40 человек спасателей.

О затяжных осадках на Кубани

Дожди в Краснодарском крае идут с конца мая. В результате поднимался уровень воды в реках, были подтоплены придомовые территории и домовладения в нескольких районах, в некоторых населенных пунктов вводили режим чрезвычайной ситуации.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до 13 июня. На реках Мостовского, Лабинского, Курганинского, Усть-Лабинского, Отрадненского, Апшеронского и Туапсинского районов, а также в Геленджике ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.