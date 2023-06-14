Рогов сообщил о взрывах в контролируемых Киевом районах Запорожской области

Данных о жертвах и разрушениях нет

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Два взрыва прозвучали во вторник вечером в контролируемых украинскими силами районах Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сразу после этого включилась сирена воздушной тревоги. По предварительным данным, работала ПВО ВСУ, - написал он в Telegram-канале. - О жертвах и разрушениях, которыми традиционно сопровождается эта работа, пока не сообщается".

Ранее взрывы прозвучали в Купянском районе Харьковской области. По данным официального ресурса по оповещению граждан, по состоянию на 00:00 мск, воздушная тревога действует в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в контролируемых украинскими войсками районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.