Губернатор Херсонской области сообщил о снижении уровня воды в двух муниципальных округах

Речь идет об Алешкинском и Голопристанском образованиях

ГЕНИЧЕСК, 14 июня. /ТАСС/. Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области после затопления из-за разрушения дамбы снизился практически до нулевой отметки. Об этом сообщил в ночь на среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Уровень воды в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки и составляет 0,1 и 0,25 метра соответственно. В Новокаховском городском округе уровень воды без изменений - 5 метров", - написал он в своем телеграм-канале.

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