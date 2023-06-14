В Хабаровском крае обнаружили тело третьего пропавшего рыбака

Поиски длились неделю

ТАСС, 14 июня. Тело третьего пропавшего рыбака обнаружено в Николаевском районе в Хабаровском крае. Всего за время поисковых работ было обследовано более 1,3 тыс. кв. км местности, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Вчера в ходе воздушной разведки с вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России удалось обнаружить тело третьего рыбака. К этому месту были направлены на лодке спасатели и сотрудники полиции. Его извлекли из воды и передали правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

Всего за неделю проведения поисковых работ спасатели в том числе с применением воздушного судна обследовали более 1 300 квадратных километров местности и 115 километров береговой линии.

Обращение об оказании помощи в поисках пропавших рыбаков поступило в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю от районного отдела полиции. Рыбаки пропали в районе мыса Субботина. В этом месте 30 мая на берегу реки Амур был найден катер. В ходе первоначальных поисковых работ было найдено тело одного из рыбаков, тело второго обнаружили позже.

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