14 июня, 01:53,
обновлено 14 июня, 02:18

В Японии на военной базе произошла стрельба

Пострадали три человека

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Военнослужащий в среду открыл огонь на базе Сил самообороны Японии в префектуре Гифу. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"По имеющимся у нас данным, три человека пострадали. Открывший огонь военнослужащий был задержан", - отметил он.

На территории военной базы располагается стрельбище. Военнослужащий открыл огонь из автоматической винтовки, о мотивах поступка на данный момент не сообщается. Три других военнослужащих были госпитализированы с ранениями, один из них находится без сознания. По данным японского общественного телевидения, стрелявшим оказался солдат младше 20 лет.

На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, выясняются дополнительные обстоятельства случившегося. 

Теги:
Япония
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