В Туве прокуратура выявила нарушения на разрушенном из-за паводка мосту

Дорожники не проводили периодические обследования сооружения, отметили в ведомстве

ТАСС, 14 июня. Прокуратура Республики Тыва нашла нарушения после проверки разрушенного из-за паводка моста через реку Торгалыг в селе Дус-Даг. Сооружение не обследовалось перед паводкоопасным сезоном. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"По результатам проверки, проведенной прокурором Овюрского района по факту прекращения движения на автомобильной дороге общего пользования регионального межмуниципального значения Хандагайты - Ак-Чыраа, установлено, что Управлением автомобильных дорог по Республике Тыва периодические обследования моста через реку Торгалыг, обязательность выполнения которых обусловлена ежегодной паводковой ситуацией, не проводились, в связи с чем мероприятия по подготовке сооружения к пропуску вод на 2023 год не планировались и не выполнялись", - сообщили в прокуратуре.

Ведомство вынесло представление директору управления.

В селе Дус-Даг Овюрского района Тувы 7 июня из-за разлива реки разрушился мост. На автомобильной дороге Хандагайты - Ак-Чыраа движение транспортных средств было восстановлено только 11 июня.​​​​​​