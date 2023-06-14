В Новосибирске в результате пожара погиб ребенок

Еще один пострадал

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Пожар произошел рано утром в дачном доме в Новосибирске. В результате погиб одиннадцатилетний мальчик, еще один ребенок 4 лет попал в больницу, сообщили в ГУ МЧС по региону в среду.

"Родители эвакуировали из горящего строения 4-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали в ожоговый центр. В огне погиб 11-летний мальчик", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

В ведомстве сообщили, что рано утром поступило сообщение о возгорании в дачном доме садового общества Конструктор. К прибытию первого пожарного расчета жилое строение и баня были полностью в огне.

Тушение пожара осложняло обрушение кровли. На ликвидацию возгорания на предварительной площади 33 кв. м потребовалось 7 минут.

"Оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области и психологи ведомства работают на месте происшествия. Специалисты психологической службы оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим от пожара", - добавили в пресс-службе.