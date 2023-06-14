В Пакистане из-за приближения циклона "Бипарджой" эвакуируют около 100 тыс. человек

Ожидается, что он вскоре обрушится на прибрежные районы провинции Синд

ИСЛАМАБАД, 14 июня. /ТАСС/. Власти Пакистана намерены эвакуировать около 100 тыс. человек из прибрежных районов провинции Синд из-за приближения циклона "Бипарджой". Об этом в среду сообщило агентство Xinhua со ссылкой на председателя Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Инама Хайдера Малика.

По его словам, эвакуационные мероприятия планируется завершить к утру четверга. Ожидается, что "Бипарджой" вскоре обрушится на прибрежные районы провинции, включая ее административный центр - город Карачи.

Во вторник метеорологическая служба Пакистана сообщила, что "Бипарджой" пройдет вдоль пакистанского побережья с 14 по 16 июня, при этом основная масса циклонического шторма, вероятно, обрушится на округ Кач в штате Гуджарат.

Циклон "Бипарджой" (в переводе с языка бенгали - "бедствие", "горе") образовался над Аравийским морем, это первый мощный циклон в регионе в текущем году.