В Иркутской области после отравления шаурмой госпитализировали 11 человек

Среди пострадавших пятеро детей

ТАСС, 14 июня. В больницы Братска госпитализированы 10 человек, среди них пятеро детей, после отравления в кафе. Об этом в среду в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Массовое отравление в Братске. 10 человек госпитализировали после посещения кафе. Пятеро из них - дети, они сейчас находятся в Братской детской клинической больнице. Пятеро взрослых проходят лечение в инфекционном отделении больницы №5. Количество нуждающихся в медицинской помощи уточняется", - написал Кобзев.

По словам главы региона, первый вызов был принят утром 13 июня, позднее в течение дня еще поступило больше десятка звонков в скорую. "Медики сообщили, что все остальные обратившиеся в состоянии легкой и средней степени тяжести получают лечение амбулаторно. Врачи в полном объеме оказывают всю необходимую помощь. Вся информация передана в управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Необходимо разобраться, что именно стало причиной массового отравления, кто в этом виновен. Держу ситуацию на личном контроле", - пояснил Кобзев.

Позже стало известно, что количество госпитализированных выросло до 11 человек. По факту отравления было возбуждено уголовное дело. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

"13-14 июня в медучреждения г. Братска обратились более 35 человек с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы, приобретенной в кафе быстрого питания "Шаурму хочу". На данный момент с диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 11 человек, в числе которых 5 несовершеннолетних детей. Следственным отделом по городу Братск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Специалисты взяли пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники кафе. Следователи СК изъяли гриль-печи, документацию персонала кафе. Все работники направлены на бактериологическое исследование.

По факту отравления свою проверку организовала прокуратура Иркутской области. "В ходе проверки прокуратурой с привлечением специалистов будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического и иного законодательства", - пояснили в ведомстве.