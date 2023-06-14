В Якутске потушили пожар на мусорном полигоне

В ликвидации возгорания задействовали 60 человек и более 20 единиц техники

ЯКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Работы по тушению возгорания, обнаруженного в понедельник на мусорном полигоне в Якутске, завершены. Об этом сообщил в среду глава города Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.

"Сегодня утром завершены работы по тушению возгорания на городском мусорном полигоне. <...> Прошедший дождь, на самом деле, только затруднил работу по ликвидации пожара. Мужики говорят, если бы не осадки, могли бы закончить вчера. Сильно размыло подъездные пути на самом полигоне, стекающая вода не давала нормально проводить трамбовку, а испарения от тлеющих отходов затрудняли видимость и просто не давали дышать", - написал Григорьев.

С утра понедельника для предотвращения распространения огня на месте проводилась обваловка песком очага горения, затем засыпка и трамбовка всей площади возгорания. "Всего на эти цели ушло порядка 4 тыс. кубометров песка. Работали в две смены по 30 человек, задействовано более 20 единиц техники: самосвалы, бульдозеры, погрузчики", - уточнил мэр города.

Он поблагодарил работников муниципального предприятия "Жилкомсервис" и компании "Якутдорстрой", сотрудников МЧС России и индивидуального предпринимателя.

Как сообщали ранее в региональном Минэкологии, возгорание началось в 07:00 (01:00 мск) понедельника, по состоянию на 11:00 (05:00 мск) его площадь составляла более 600 кв. метров. Позднее в тот же день в городской мэрии сообщили, что очаг возгорания локализован. В понедельник в управлении Роспотребнадзора по региону отметили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в воздухе. Во вторник сообщалось о ликвидации открытого горения на мусорном полигоне.