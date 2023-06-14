В Горном Алтае из-за паводка эвакуировали 160 жителей села Балыкча

Их разместили у родственников и в пункте временного размещения на базе Челушманской средней школы

ТАСС, 14 июня. Спасатели эвакуировали 160 человек из мест подтоплений в селе Балыкча Улаганского района Республики Алтай. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Эвакуированы 160 человек: 91 человек, в том числе 63 ребенка размещены у родственников; 69 человек, в том числе 30 детей размешены в пункте временного размещения на базе Челушманской средней школы", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что уровень воды в реке Чулышман в районе села снижается, за минувшие сутки он упал на 100 см и составил 655 см при критической отметке в 700 см.

Подтопление села водами началось на прошлой неделе, когда из-за жаркой погоды начали таять ледники в горах.