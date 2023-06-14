Транскам открыли для движения транспорта

Оно было прервано из-за ухудшения погоды и схода селевых потоков на трассу

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 июня. /ТАСС/. Движение по Транскавказской автомагистрали, прерванное из-за ухудшения погоды и схода селевых потоков на трассу, возобновлено. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 08:30 14 июня до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.