14 июня, 05:55

Транскам открыли для движения транспорта

Оно было прервано из-за ухудшения погоды и схода селевых потоков на трассу

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 июня. /ТАСС/. Движение по Транскавказской автомагистрали, прерванное из-за ухудшения погоды и схода селевых потоков на трассу, возобновлено. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 08:30 14 июня до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью. 

Теги:
РоссияСеверная Осетия
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