В Забайкалье в условиях пожароопасной обстановки ожидается усиление ветра

Спасатели призвали жителей и туристов не разводить костры, не сжигать сухую траву и соблюдать меры пожарной безопасности

ТАСС, 14 июня. В Забайкальском крае прогнозируется усиление ветра до 21 м/c. В регионе действует особый противопожарный режим. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"15 июня по территории края ожидается усиление ветра до 16-21 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали местных жителей и гостей Забайкальского края не разводить костры, не сжигать сухую траву, соблюдать меры пожарной безопасности.

По данным регионального управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 15 по 17 июня в Читинском, Тунгокоченском районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

С 1 марта 2023 года на территории Забайкальского края введен особый противопожарный режим.