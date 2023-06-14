Автотрассу Гагра - Сухум перекрыли после сильного ливня

Заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба сообщил, что несколько частных домов смыло

СУХУМ, 14 июня. /ТАСС/. Республиканская трасса, соединяющая Гагру и Сухум, перекрыта после мощного ливня, несколько частных домов смыло. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба.

"В результате мощного ливня, обрушившегося около 05:00 мск, на въезде в город Гагру со стороны российско-абхазской границы, смыло несколько домов, очень сильно пострадала республиканская трасса, соединяющая с Сухумом. Люди, по имеющейся у нас информации, не пострадали, они успели выйти из домов. Скорее всего, это был смерч в ущелье", - сказал Цишба.