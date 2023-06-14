В Курской области после обстрела со стороны ВСУ зафиксировали повреждения на спиртзаводе

По словам губернатора Романа Старовойта, также нарушено электроснабжение

ТАСС, 14 июня. В поселке Теткино Глушковского района после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины зафиксировали разрушения технологических линий спиртзавода. Также нарушено электроснабжение, сообщил в своем Telegram-канале в среду губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Приграничные населенные пункты Глушковского района сегодня утром вновь были обстреляны со стороны Украины. В поселке Теткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение", - написал он.

Старовойт добавил, что под обстрел также попали села Коровяковка и Попово-Лежачи, в них обошлось без повреждений.