14 июня, 06:07
Военная операция на Украине

В Курской области после обстрела со стороны ВСУ зафиксировали повреждения на спиртзаводе

По словам губернатора Романа Старовойта, также нарушено электроснабжение

ТАСС, 14 июня. В поселке Теткино Глушковского района после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины зафиксировали разрушения технологических линий спиртзавода. Также нарушено электроснабжение, сообщил в своем Telegram-канале в среду губернатор Курской области Роман Старовойт.

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"Приграничные населенные пункты Глушковского района сегодня утром вновь были обстреляны со стороны Украины. В поселке Теткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение", - написал он.

Старовойт добавил, что под обстрел также попали села Коровяковка и Попово-Лежачи, в них обошлось без повреждений. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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