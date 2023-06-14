14 июня, 06:00,
обновлено 14 июня, 06:33

Пляжи Сочи закрыли из-за дождей

© Анна Едигарян/ ТАСС

Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих, заявил мэр города Алексей Копайгородский

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Сочи приняли решение закрыть пляжи в городе из-за сильных дождей.

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Об этом сообщил в среду мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

"Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих", - сообщил мэр.

В среду утром температура воздуха в Сочи составляет плюс 21 градус, местами наблюдается дождь. До конца дня ожидается град. Высока вероятность селевых потоков.

Из-за сильного дождя ночью река Мацеста вышла из берегов и подтопила придомовые территории и дороги в Сочи. Поврежден газопровод.

В новость внесена правка (10:04 мск) - передается с уточнением в третьем абзаце, верно - в среду 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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