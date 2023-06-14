В Приморье директора компании осудили за мошенничество при благоустройстве в ТОР

Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /ТАСС/. Суд в Приморье вынес обвинительный приговор директору компании-подрядчика, который не доделал работы по благоустройству в территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень", сообщает в среду пресс-служба Управления Генпрокуратуры по Дальнему Востоку.

"Осужденный, являясь учредителем и фактическим руководителем юридического лица, в рамках договора субподряда произвел работы по благоустройству территории котельной, возведенной для нужд ТОР "Большой Камень" общей стоимостью свыше 9 млн рублей. Осужденный представил документы о выполнении работ по контракту в полном объеме и получил оплату по нему, в то время как фактически не выполнил укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, чем причинил ущерб Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в размере более 2,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. рублей.