В акватории Лены зафиксировали превышение ПДК после столкновения танкеров в Приангарье

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, к ликвидации последствий происшествия подключились ученые

ТАСС, 14 июня. Результаты исследований проб воды из реки Лены в Иркутской области после столкновения двух танкеров предварительно показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по нефтепродуктам. Об этом в среду в Telegram-канале сообщил губернатор области Игорь Кобзев.

"Превышение ПДК по нефтепродуктам в акватории реки Лена, по предварительным данным, действительно, фиксируется. Сегодня на очередном заседании рабочей группы КЧС по ситуации в Киренском районе были озвучены первые результаты исследований воды из реки Лена. Это пока промежуточный итог, сейчас мы ожидаем данные от специалистов Роспотребнадзора. Поэтому режим чрезвычайной ситуации по-прежнему действует", - написал Кобзев.

По словам Кобзева, к ликвидации последствий происшествия подключились ученые. "Сегодня в нашем заседании приняли участие директор Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, доктор химических наук Андрей Викторович Иванов. <…> Необходимо понимать, какие последствия с химической и биологической точки зрения может иметь для акватории Лены этот разлив. Андрей Викторович объяснил, что в целом превышение ПДК по нефтепродуктам для Лены - не редкость в период большой воды. Река судоходная. Тем не менее, местным жителям необходимо сохранять осторожность", - сообщил глава региона.

Столкновение танкеров "Ерофей Хабаров" и ТР-901 произошло 12 июня в районе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области. ТР-901 стоял на ремонте, второй танкер перевозил 832 тонны бензина, в результате столкновения у него была повреждена одна из емкостей, в которой находилось 138 тонн топлива. Произошла утечка нефтепродуктов, она была устранена в течение 30 минут. Выставлены боновые ограждения, применены сорбенты. По предварительным оценкам, в акваторию попало от 60 до 90 тонн бензина.