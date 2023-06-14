Движение по автотрассе Гагра - Сухум возобновили

Оно было перекрыто из-за сильного ливня

СУХУМ, 14 июня. /ТАСС/. Республиканская трасса, соединяющая Гагру и Сухум и перекрытая после мощного ливня, обрушившегося в среду утром, открыта, движение транспорта возобновлено. Об этом ТАСС сообщили в МЧС республики.

Ранее заместитель главы администрации Гагры Адамур Цишба сообщил, что в результате мощного ливня, обрушившегося около 05:00 мск, на въезде в город Гагру со стороны российско-абхазской границы смыло несколько домов, очень сильно пострадала республиканская трасса, соединяющая город с Сухумом.

"Движение по трассе понемногу восстанавливается, его регулируют соответствующие структуры, частично на автодороге повреждено покрытие. В ликвидации последствий стихии задействованы сотрудники МЧС и службы Гагрского района. На место ЧП выехал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния", - сказал начальник Центра управления силами МЧС Абхазии Батал Барчан. По его словам, туристы, проживающие в гостинице, оказавшейся в зоне ЧП, не пострадали, не пострадал и персонал, который проживал в строении при гостинице, которое смыло. Люди успели выйти из здания.

Как сообщил ТАСС Адамур Цишба, пока определить масштабы ЧП невозможно до ликвидации его последствий. "Вода стекает, сейчас дождя нет. Пока неизвестно, пострадала ли насосная станция, мы ее отключили, но она также попала под мощный удар воды", - сказал он.

В самой Гагре ливня не было.