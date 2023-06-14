Незаконно приватизированный экс-главой СО РАН коттедж передали государству

Его стоимость оценили в 46 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Коттедж в новосибирском Академгородке стоимостью 46 млн рублей, который был незаконно приватизирован экс-главой СО РАН Александром Асеевым от имени своей дочери, передан государству. Об этом сообщается на сайте Советского районного суда в среду.

"Объект индивидуального жилищного строительства возвратить законному владельцу - Российской Федерации; сохранить действие ареста до исполнения приговора в указанной части", - говорится в сообщении.

В среду Советский районный суд признал академика виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в 500 тыс. рублей. Асеев сообщил журналистам, что разочарован решением суда и будет обжаловать приговор. "Конечно, я рассчитывал на оправдательный приговор. Никаких доказательств моей виновности в уголовном деле нет. <…> Обжаловать будем во всех инстанциях, потому что по статье 297 УПК приговор должен быть законным, обоснованным и справедливым", - сказал ученый, назвав дело сфабрикованным.

Ранее в ходе прений сторон гособвинение потребовало приговорить Асеева к пяти годам лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. рублей. Защита просила для академика оправдательный приговор и признание права на реабилитацию.

Фабула дела

В ноябре 2020 года в отношении Асеева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным следствия, с 2009 по 2015 год он арендовал, а затем незаконно приватизировал коттедж от имени своей дочери, находящийся в управлении РАН и в федеральной собственности. Сам он сообщал ТАСС, что приватизация произошла на основании решения президиума СО РАН. По его словам, коттеджи, расположенные на территории новосибирского академгородка, имевшие первоначально статус целевого ведомственного, а затем служебного жилья, в настоящее время переданы в собственность ученых и членов их семей в порядке приватизации и никогда не использовались для обеспечения жильем граждан, состоящих в очереди на получение жилья.

По данным СК РФ, в 2014 году Асеев убедил президиум СО РАН, что здание коттеджа нужно использовать в качестве резиденции для приемов иностранных гостей, там был проведен за счет отделения дорогостоящий ремонт. Впоследствии Асеев при заключении договора найма коттеджа внес в него данные своей дочери, которая якобы проживала там, фиктивно зарегистрировал ее в доме и приватизировал его. Ученые СО РАН написали письмо в защиту Асеева с требованием прекратить уголовное дело. Среди подписавших обращение 12 академиков РАН, в том числе ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук, а также директора и научные руководители институтов СО РАН.