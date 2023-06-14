Госпожнадзор установил более 50 виновников ландшафтных пожаров в Курганской области

Среди них 13 детей

ТАСС, 14 июня. Курганские сотрудники государственного пожарного надзора установили 56 виновников ландшафтных пожаров с начала пожароопасного сезона, 13 из них - дети. Возбуждено 18 уголовных дел, сообщили в среду в региональном главке МЧС.

"С начала установления пожароопасного сезона в регионе в ходе проверок установлены 56 лиц, чьи действия привели к возникновению ландшафтных пожаров, из них 13 - несовершеннолетние дети. <…> Возбуждено 18 уголовных дел, из них 13 по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности), 5 уголовных дел - по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности)", - рассказали в ведомстве.

Составлено почти 1,1 тыс. протоколов об административных правонарушениях из-за несоблюдения требований пожарной безопасности. Большинство из них - за отсутствие очистки территорий и сжигание сухой растительности и мусора.

Число погибших при масштабных пожарах на территории Курганской области составило 22, сообщали ТАСС в медицинских кругах. Глава МЧС РФ Александр Куренков сообщал также о 19 пострадавших. Огонь уничтожил 612 жилых домов, в которых проживали 2 741 человек. Были эвакуированы более 2 тыс. человек.

Из-за природных пожаров с 27 апреля режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Кургана и Кетовского округа, с 7 мая режим ЧС ввели во всем регионе. Режим был снят 16 мая.