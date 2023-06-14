В Саратове в результате столкновения автобуса и автокрана пострадали два человека

Их госпитализировали

САРАТОВ, 14 июня. /ТАСС/. В Заводском районе Саратова в среду столкнулись автокран и маршрутный автобус. В результате госпитализированы две девушки 16 и 17 лет, сообщили в ГИБДД города.

Авария произошла около 08:30 (07:30 мск) на проспекте Энтузиастов. "Произошло столкновение автобуса маршрута № 22 и автокрана. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены два человека", - сообщили в ГИБДД, уточнив, что госпитализированы пассажирки автобуса 16 и 17 лет.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Прокуратура Заводского района города организовала проверку по факту ДТП. "Ход и результаты проверки находятся на контроле надзорного ведомства", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.