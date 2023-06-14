14 июня, 07:23

Береговая охрана Греции спасла более 80 мигрантов с перевернувшегося судна

Инцидент произошел недалеко от полуострова Пелопоннес

АФИНЫ, 14 июня. /ТАСС/. Береговая охрана Греции спасла более 80 мигрантов, находившихся на рыболовецком судне, которое перевернулось в море недалеко от города Пилос на полуострове Пелопоннес. Об этом сообщило в среду Афинское Македонское агентство новостей (AMNA).

По предварительной информации, судно отплыло из ливийского Тобрука.

О происшествии греческие власти были уведомлены Италией. Ожидается, что спасенные люди будут доставлены в Каламату.

На месте инцидента находятся шесть судов, катер береговой охраны, задействован самолет C-130. Ожидается прибытие еще одного спасательного судна береговой охраны, фрегата ВМС и вертолета ВВС. 

Теги:
ГрецияИталияЛивия
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