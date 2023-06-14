14 июня, 07:20

В Уфе координатора штаба Навального Лилию Чанышеву осудили на 7,5 года колонии

Ильфат Кинзябаев/ ТАСС
Лилия Чанышева
© Ильфат Кинзябаев/ ТАСС

Также ей выписали штраф в размере 400 тыс. рублей

УФА, 14 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд в Уфе приговорил координатора штаба Алексея Навального Лилию Чанышеву к 7,5 года лишения свободы по статье об организации экстремистского сообщества и штрафу 400 тыс. рублей. По двум другим статьям обвинения она освобождена от отбывания наказания за истечением срока давности, передает корреспондент ТАСС из суда.

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"По ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 400 тыс. рублей", - зачитал судья приговор.

Чанышева была освобождена от отбывания наказания по двум другим статьям - ч. 3 ст. 239 УК РФ (участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) и ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) за истечением срока давности.

Кировский районный суд Уфы арестовал Чанышеву 10 ноября 2021 года, через две недели она была переведена в СИЗО в Москве. Вину она не признает. Чанышева неоднократно привлекалась к административным арестам за участие в несанкционированных акциях. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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