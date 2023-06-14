СМИ: более 300 тыс. жителям юга Японии предписали эвакуироваться из-за ливней

По данным телеканала NHK, в нескольких районах префектуры Окинава есть риск схождения оползней и выхода рек из берегов

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 318 тыс. жителей префектуры Окинава на юге Японии получили в среду предписание о срочной эвакуации от местных властей в связи с мощными ливнями, охватившими регион. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в нескольких районах префектуры из-за экстремальных погодных условий возник риск схождения оползней и выхода рек из берегов.

По данным метеорологов, обильные дожди на территории Окинавы могут сохраняться в течение недели.

Согласно прогнозу, вероятность экстремальных погодных условий также сохраняется на востоке Японии, где расположен столичный регион. Так, порядка 70 мм осадков выпало в среду за час на территории восточной префектуры Тотиги.