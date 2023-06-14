ЧП в Херсонской области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера

Его ущерб превысил 1,2 млн рублей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. ЧП в Херсонской области, где произошел прорыв на Каховской ГЭС и масштабное подтопление, с ущербом более 1,2 млрд рублей отнесено к чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом в среду сообщил глава МЧС России Александр Куренков по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - процитировали министра в пресс-службе ведомства.

В МЧС добавили, что, по оперативной оценке, ущерб от ЧС на территории Херсонской области превысил 1,2 млрд рублей. В соответствии с действующим законодательством России сумма ущерба от чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области стала основанием для федерального уровня реагирования. Координацию работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет осуществлять правкомиссия.