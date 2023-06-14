В Белгородской области за сутки зафиксировали около 70 прилетов

Были замечены сбросы взрывных устройств с дронов

БЕЛГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за вторник выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 70 различных боеприпасов, также зафиксированы сбросы взрывных устройств с дронов. Об этом сообщил в среду в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе за прошедшие сутки зафиксировано 22 прилета. 12 минометных снарядов выпущено по селу Белянка, 8 минометных снарядов - по селу Середа, 2 - по МАПП Шебекино. В селе Артельное сбит беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

По его словам, всего за 13 июня ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 70 различных боеприпасов. О пострадавших и погибших в результате обстрелов не сообщается уже на протяжении недели.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено три артиллерийских снаряда, также противник сбросил с беспилотников три гранаты. В Валуйском округе один минометный снаряд был выпущен по селу Новопетровка, в Грайворонском горокруге по территории рядом с селом Дроновка выпущено три минометных снаряда. "Поврежден один частный дом - выбиты окна, посечен забор. На КПП в Козинской сельской территории с беспилотника сброшена граната, шесть минометных снарядов выпущено по территории рядом с КПП. Пострадавших и разрушений нет. Из миномета обстреляли село Сподарюшино - зафиксировано семь прилетов. По территории рядом с населенным пунктом выпущено пять гранатометных выстрелов. Обошлось без пострадавших и разрушений", - написал губернатор.

Также, территорию рядом с селом Новостроевка-Вторая обстреляли из гранатомета - зафиксирован 21 выстрел. За прошедшие сутки на территории Грайворонского округа удалось сбить два БПЛА противника.