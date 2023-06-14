В Японии уволили работника строительного департамента, пытавшего своего начальника

По данным NHK, отвечавший за эвакуацию брошенных велосипедов в 2021 году обливал начальника кипятком и бил его электрошокером

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Руководство строительного департамента города Осака на западе Японии уволило 48-летнего работника, который применял пытки против своего начальника. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Согласно данным проверки, работник, отвечавший за эвакуацию брошенных велосипедов, в 2021 году обливал начальника кипятком и бил его электрошокером. Мотивом своих поступков сотрудник департамента назвал недовольство подходом начальника к работе. Кроме того, он публично грозился убить трех своих коллег.

Как отмечает NHK, администрация Осаки принесла извинения жителям города в связи с произошедшим. Городские власти также пообещали принять меры для недопущения подобных инцидентов.