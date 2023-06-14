В Ташкенте в результате взрыва газа в цехе погиб человек

Еще 14 получили травмы

ТАШКЕНТ, 14 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и еще 14 получили травмы в Ташкенте в результате взрыва газовоздушной смеси в цехе по производству медных труб. Об этом сообщили в среду в МЧС Узбекистана.

"В результате инцидента один гражданин погиб на месте, 14 граждан получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Республиканский научный центр скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве указали, что в результате взрыва газа обрушилась кровля цеха и сгорела внутренняя часть и станки на площади 50 кв. м.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные расчеты, а также сотрудники прокуратуры, МВД, руководители газовых служб. В настоящее время предпринимаются усилия по ликвидации последствий инцидента, отметили в МЧС.