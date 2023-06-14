В Бурятии объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра могут достигать 24 м/c

УЛАН-УДЭ, 14 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 24 м/c в Бурятии. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Объявлено штормовое предупреждение. 15 июня по республике ожидается ухудшение погоды, по югу Байкала усиление ветра до 24 м/с", - сообщили в ведомстве.

Изменение погоды будет вызвано смещением атмосферного фронта с запада. По данным Бурятского гидрометеоцентра, ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности, ночью местами возможны грозы, днем прохладно, около плюс 14 градусов Цельсия.

В ГУ МЧС призвали жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности и напомнили, что на территории Бурятии действует особый противопожарный режим: разведение открытого огня запрещено и выход в лес ограничен.

"При ухудшении погоды туристам не рекомендуется выходить на туристические и горные маршруты", - добавили в ГУ МЧС.