СМИ: в Японии приостановили проведение стрельб из-за убийства двух военных

В результате происшествия также пострадал один человек

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Командование наземных Сил самообороны Японии решило приостановить проведение стрельб на территории страны из-за произошедшего в среду инцидента, в результате которого были застрелены два военнослужащих. Об этом проинформировал телеканал NHK.

В результате стрельбы также пострадал один военный, его состояние оценивается как стабильное. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно призвал Министерство обороны выявить причины произошедшего и принять меры для предотвращения подобных инцидентов.

В среду 18-летний военнослужащий Сил самообороны Японии открыл огонь по сослуживцам из автоматической винтовки во время стрельб на полигоне в префектуре Гифу. Он был задержан, сведений о мотивах его поступка на данный момент не приводится.