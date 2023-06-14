Мосгорсуд приговорил москвича к шести годам за поджог автобуса Росгвардии

Виталий Кольцов бросил два коктейля Молотова в автобусы Федеральной службы в мае 2022 года

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду приговорил москвича Виталия Кольцова к шести годам колонии за поджог автобуса Росгвардии на Площади Революции в Москве в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным Кольцова по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и назначил ему наказание в виде шести лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщили в суде. Днем ранее прокурор просил приговорить Кольцова к 19,5 годам лишения свободы.

Кольцов - выпускник философского факультета РГГУ и отец троих детей. Как установлено судом, 2 мая 2022 года Кольцов надел строгий деловой костюм, белую рубашку и лакированные туфли. Захватив с собой две бутылки с горючей смесью, он отправился на прогулку в центр Москвы. Неподалеку от памятника Карлу Марксу на площади Революции мужчина увидел два автобуса Росгвардии и бросил в них коктейли Молотова. Пожар удалось быстро потушить, а злоумышленника - задержать.

Его обвинили в порче имущества и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшими по делу были признаны 12 росгвардейцев, находившихся в автобусе. Сам подсудимый утверждал, что умысла на убийство правоохранителей у него не было. Ущерб в 61 тыс. рублей Кольцов возместил еще на стадии следствия.

Дело Кольцова слушалось с участием присяжных заседателей. Они признали подсудимого виновным в порче имущества, но оправдали по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.