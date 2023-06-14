На Кубани из-за дождей увеличилось количество подтопленных дворов до 183

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 14 июня. /ТАСС/. Подтопления в результате дождей в ночь на среду произошли в 10 населенных пунктах Краснодарского края, подтоплены 183 придомовых территории и четыре дома. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В ночь на 14 июня в Лабинском, Отрадненском, Кавказском районах и МО г. Сочи Краснодарского края прошел комплекс неблагоприятных метеоявлений. Подтопленными оказались 183 придомовых территории и 4 дома в 10 населенных пунктах. Социально значимых объектов в зоне подтопления нет. В горной местности Хостинского района города Сочи из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста. Размыто два автомобильных моста, объездные пути имеются", - говорится в сообщении.

Ранее в среду в оперативном штабе региона сообщали, что сильный дождь в Отрадненском районе Краснодарского края привел к повышению уровня воды в реках, оказались подтоплены порядка 100 придомовых территории.

Накануне вечером фиксировали подтопления в Лабинском районе, в Армавире за час выпала почти полумесячная норма осадков. Ранее сообщалось, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Дожди в Краснодарском крае идут с конца мая. В результате происходили подъемы уровня воды в реках, были подтоплены придомовые территории и домовладения сразу в нескольких районах регионе, в ряде населенных пунктов вводили режим чрезвычайной ситуации. Специалисты уже зафиксировали подтопления более 1,1 тыс. домовладений в Краснодарском крае в результате дождей, заявления на получение материальной помощи власти региона приняли от 3,3 тыс. жителей.