Вода размыла два моста

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. В Сочи две реки вышли из берегов после ливней. Также оказались размыты два моста, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

"Из берегов вышли две реки: Мзымта и Мацеста. Размыты два автомобильных моста", - рассказали в пресс-службе.

Объездные пути в районе этих мостов организованы через село Прогресс.

В настоящее время для ликвидации последствий подтопления задействованы силы Южного регионального поисково-спасательного отряда. Управление госинспекции по маломерным судам патрулирует береговую линию, работает техника и сотрудники пожарного спасательного отряда главного управления.

Мацеста подтопила придомовые территории и дороги. Поврежден газопровод. В ликвидации последствий непогоды в Сочи задействованы 222 человека и 42 единицы техники.